Hypnobirthing | partorire con consapevolezza e meno paura

Il parto è un’esperienza straordinaria, uno spartiacque fra il prima ed il dopo della vita di ogni donna ma, allo stesso tempo, può fare paura, una paura che può rendere anche il travaglio più lungo. Il parto rappresenta un momento pieno di incognite, soprattutto per una primipara: dalle ore di travaglio alla rottura delle acque, esso porta con sé ansia, preoccupazione, paura, nonostante ormai si sia seguite dal primo test di gravidanza sino all’allattamento, in modo ben diverso rispetto a qualche decennio fa. È in questo mix di emozioni contrastanti che va ad inserirsi un modo di preparazione al parto noto come hypnobirthing. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Hypnobirthing: partorire con consapevolezza e meno paura

Conosci l’hypnobirthing? La scelta per un parto positivo e più consapevole.

