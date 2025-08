Hunger games prequel svelati i costumi di haymitch e dell’arena fiorita

Le prime immagini dal set di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping offrono un’anteprima dello scenario e dei costumi dei tributi, rivelando dettagli sulla produzione del prequel ambientato intorno alla 50ª edizione dei giochi. Questo nuovo capitolo si concentra sull’esperienza di giovane Haymitch Abernathy, unico vincitore del Second Quarter Quell. Le riprese sono iniziate a luglio in diverse location della Spagna, tra cui il Parco Naturale di Somiedo in Asturie, Piedrafita de Babia, Castiglia e León, Valle de Lago e la Foresta di Faggi di Montegrande. Recentemente, la testata spagnola La Nueva España ha condiviso nuove foto che mostrano i costumi e l’ambiente dell’arena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hunger games prequel svelati i costumi di haymitch e dell’arena fiorita

In questa notizia si parla di: hunger - games - prequel - costumi

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - La star pluripremiata Ralph Fiennes è stata scelta per un ruolo cruciale: dare volto al giovane ma già temibile President Snow nel nuovo film prequel di Hunger Games, 'Sunrise on the Reaping'.

Ufficiale: Ralph Fiennes Sarà il Giovane Coriolanus Snow nel Nuovo Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Il casting che tutti attendevano è stato confermato: Ralph Fiennes vestirà i panni del giovane Coriolanus Snow nel prossimo prequel di Hunger Games, Sunrise on the Reaping.

Mister Movie | Hunger Games: Sunrise on Reaping, Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Hunger Games, Rachel Zegler rende omaggio a Katniss Everdeen; Hunger Games La ballata dell'usignolo e del serpente - Recensione; Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente in 4K UHD, la recensione: video, audio ed extra al top.

Hunger Games, dimenticate Jennifer Lawrence! Ecco chi è la nuova interprete di Katniss Everdeen - L'universo di Hunger Games è pronto a tornare in una nuova forma e con un video ora possiamo già vedere in azione la protagonista ... Scrive bestmovie.it

Hunger Games: L’alba sulla mietitura, Elle Fanning: “È grazie ai fan se sono diventata Effie Trinket” - L'attrice conquista il ruolo di Effie Trinket nel prequel del franchise di Hunger Games dopo una lunga campagna social promossa dal pubblico. Secondo msn.com