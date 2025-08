Hunger games l’arena fiorita di haymitch e i costumi dei tributi in immagini dal set

Le immagini scattate durante le riprese di Hunger Games – L'Alba sulla Mietitura offrono un'anteprima esclusiva dell'estetica visiva del nuovo capitolo della saga distopica. Queste foto, provenienti dal set situato nel Parco Naturale di Somiedo e in altre location delle Asturie, rivelano dettagli importanti riguardo all'ambientazione e ai costumi dei personaggi. La produzione, attualmente in corso fino a dicembre 2025, si concentra sulla rappresentazione di un'arena suggestiva e allo stesso tempo pericolosa, fedele alla descrizione presente nel romanzo originale.

In questa notizia si parla di: hunger - games - arena - costumi

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - La star pluripremiata Ralph Fiennes è stata scelta per un ruolo cruciale: dare volto al giovane ma già temibile President Snow nel nuovo film prequel di Hunger Games, 'Sunrise on the Reaping'.

Ufficiale: Ralph Fiennes Sarà il Giovane Coriolanus Snow nel Nuovo Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Il casting che tutti attendevano è stato confermato: Ralph Fiennes vestirà i panni del giovane Coriolanus Snow nel prossimo prequel di Hunger Games, Sunrise on the Reaping.

Mister Movie | Hunger Games: Sunrise on Reaping, Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

