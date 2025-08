Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura | foto dal set rivelano l’arena fiorita di Haymitch e i costumi dei tributi

Le foto dal dietro le quinte del set di Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura offrono un’anteprima dell’arena fiorita e dei costumi dei tributi. Ambientato intorno alla 50ª edizione degli Hunger Games, il prequel di Hunger Games ruota attorno all’esperienza del giovane Haymitch Abernathy come tributo e vincitore degli Hunger Games. Le riprese sono iniziate a luglio nel Parco Naturale di Somiedo, nelle Asturie, in Spagna; a Piedrafita de Babia, in Castiglia e León; a Valle de Lago e nella foresta di faggi di Montegrande. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Ralph Fiennes È President Snow nel Prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping - La star pluripremiata Ralph Fiennes è stata scelta per un ruolo cruciale: dare volto al giovane ma già temibile President Snow nel nuovo film prequel di Hunger Games, 'Sunrise on the Reaping'.

Ufficiale: Ralph Fiennes Sarà il Giovane Coriolanus Snow nel Nuovo Hunger Games: Sunrise on the Reaping - Il casting che tutti attendevano è stato confermato: Ralph Fiennes vestirà i panni del giovane Coriolanus Snow nel prossimo prequel di Hunger Games, Sunrise on the Reaping.

Mister Movie | Hunger Games: Sunrise on Reaping, Maya Hawke nel Cast – Tutti i Nuovi Nomi - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

HUNGER GAMES: L’ALBA SULLA MIETITURA arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026 Vai su X

"Hunger Games l'alba sulla mietitura" Suzanne Collins Breve storia felice: è sabato mattina, non ho impegni e posso godermi la lettura tranquillamente. Fine Vai su Facebook

Hunger Games: L'alba sulla mietitura: Iris Apatow ed Edvin Ryding si aggiungono al cast - La produzione di Hunger Games: L'alba sulla mietitura è ufficialmente iniziata e ha aggiunto anche Iris Apatow ed Edvin Ryding al cast. Secondo comingsoon.it

Hunger Games: l’alba sulla mietitura, iniziate ufficialmente le riprese con nuove aggiunte al cast - Iris Apatow e Edvin Ryding hanno completato il cast di “Hunger Games: l’alba sulla mietitura”, mentre la produzione del film della Lionsgate entra in fase di sviluppo. Lo riporta msn.com