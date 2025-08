hulk svelato il potere segreto che sorprende con un tocco soprannaturale

le capacità sovrumane di Hulk: un’analisi delle sue potenzialità e dei limiti. Il personaggio di Hulk, uno dei simboli più riconoscibili dell’universo Marvel, è noto principalmente per la sua forza straordinaria. Tra le sue molteplici abilità emergono capacità meno conosciute ma altrettanto affascinanti, come quella di percepire presenze spirituali. Questa caratteristica si manifesta in modo sorprendente in alcune narrazioni recenti, rivelando aspetti inediti del gigante verde. la capacità di vedere i fantasmi: una peculiarità unica di Hulk. una funzione inspiegabile e rara. In alcune storie pubblicate su The Incredible Hulk #27, scritto da Phillip Kennedy Johnson e illustrato da Kev Walker, Hulk dimostra di possedere un’abilità che va oltre la semplice forza fisica: la capacità di percepire entità spirituali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

