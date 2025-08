Hotel e AI | boom tecnologico da 36 miliardi entro il 2033

L’intelligenza artificiale rivoluziona l’hotellerie: concierge virtuali, robot e pricing dinamico. Il mercato globale crescerĂ del +1100% nei prossimi 9 anni. “Il vantaggio di un hotel è quello di essere un ottimo rifugio dalla vita domestica”: mai banali le parole dello storico scrittore e critico musicale George Bernard Shaw che, in vista del periodo piĂą caldo e intenso delle vacanze estive, assumono ancora piĂą importanza. Restando in ottica hotellerie, c’è un altro fattore che, insieme alla voglia di spensieratezza e relax da parte di turisti di tutte le etĂ , si sta prendendo la scena. Si tratta della tecnologia e, nello specifico, dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Hotel e AI: boom tecnologico da 36 miliardi entro il 2033

In questa notizia si parla di: hotel - boom - tecnologico - miliardi

Boom del turismo in Lombardia, Federalberghi: “Hotel asset strategico, ma le regole valgono solo per noi” - Milano – “Gli operatori stanno investendo, rischiando e giocando un ruolo di primo piano nello sviluppo del sistema turistico lombardo, che ha registrato numeri sopra ogni attesa.

La mappa dei mutui per le famiglie italiane regione per regione; Il fondo sovrano norvegese perde 40 miliardi di dollari, il ceo: colpa delle big tech; I sette vantaggi di partecipare ad un'asta immobiliare on line.

Realtà virtuale da "boom" nel 2016, 2,3 miliardi ricavi - E le prime stime di un mercato appena agli esordi confermano la tendenza: il fatturato generato dalla vendita dei visori (da quelli già sul mercato come i Gear Vr di Samsung o in arrivo come gli ... Si legge su repubblica.it