Hollywood sul Tevere quando le grandi dive del cinema vestivano all' italiana | conosciamo i protagonisti della Golden Age dell' alta moda made in Roma

C'è stato un tempo felice in cui la moda era fatta (davvero) della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni: parliamo del periodo che va dagli anni ‘50 ai ’60, quando Roma era caput mundi di eleganza e designer entrati nel mito creavano i guardaroba spettacolari delle dive di Hollywood. Una favola reale i cui protagonisti vi vogliamo qui raccontare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Hollywood sul Tevere, quando le grandi dive del cinema vestivano all'italiana: conosciamo i protagonisti della Golden Age dell'alta moda made in Roma

In questa notizia si parla di: hollywood - dive - protagonisti - tevere

Elodie, l’abito di pitone e quel dettaglio nel look rubato alle dive del cinema di Hollywood - Elodie è stata la star del concerto a Milano di Radio Italia. Per l'occasione la cantante si è esibita con uno particolare look, ecco chi ha firmato l'abito pitonato e tutti i dettagli dell'outfit che cita lo stile delle Dive di Hollywood.

Hollywood sul Tevere. Anatomia di un fenomeno; Stilisti italiani per il cinema mondiale, una mostra a Madrid; Finalmente l'Alba.