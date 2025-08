Hojlund Juventus Amorim tiene aperta una porticina per l’addio? Non si è voluto sbilanciare troppo sul futuro dell’obiettivo bianconero… Cosa ha detto

Hojlund Juventus, Ruben Amorim – tecnico del Manchester United – ha parlato così del futuro dell’attaccante danese. Le dichiarazioni. Intervenuto dopo l’amichevole vinta per 4-1 contro il Bournemouth, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato così del futuro di Rasmus Hojlund, obiettivo del calciomercato Juventus. PAROLE – «Sono davvero contento di Rasmus. Non so cosa succederĂ fino alla fine del calciomercato. L’importante è che gli attaccanti che sono qui stanno lavorando molto bene, stanno migliorando, stanno aiutando la squadra e questa è la cosa piĂą importante» Rasmus Hojlund vuol proseguire a Manchester. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, Amorim tiene aperta una porticina per l’addio? Non si è voluto sbilanciare troppo sul futuro dell’obiettivo bianconero… Cosa ha detto

Juventus, senti Amorim: “Sancho? Ha un prezzo e se non viene soddisfatto resta allo United. Chi aspetta troppo, può avere sorprese” - 2025-07-25 20:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Paolo D’Angelo 25 lug 2025, 22:05 Ultimi aggiornamenti: 25 lug 2025, 22:16 Amorim avvisa la Juventus sull’affare Sancho: ecco le parole del tecnico del Manchester United La Juventus lavora su più fronti in ottica calciomercato, con il direttore generale Damien Comolli che sta cercando da ormai diverse settimane un rinforzo offensivo.

Calciomercato Juventus, Sancho non si sblocca: Amorim avverte i bianconeri - Continua ad essere uno scenario piuttosto complesso quello riguardante Jadon Sancho ed il suo approdo alla Juventus.

Hojlund Juventus, Amorim svela questo sul suo futuro; United, Amorim si tiene Hojlund: Dovrà impegnarsi, voglio migliorare l'intesa con Zirkzee; Juventus: per l’attacco si guarda in Premier League. Immagini.

Man United, Amorim: "Felice di avere Hojlund ma non so cosa accadrà fino alla fine del mercato" - 1 contro il Bournemoth, il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato anche di Rasmus Hojlund, giocatore finito nel mirino di Juventus, Milan e Roma e. tuttojuve.com scrive

Hojlund in bilico - Arrivato dall'Atalanta, Rasmus Højlund non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, ma continua ad attirare l’attenzione di alcuni top club italiani. Come scrive tuttojuve.com