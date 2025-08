Si interrompe in semifinale il percorso della Nazionale italiana maschile di hockey su prato agli EuroHockey Championship II 2025 in corso a Lousada (Portogallo). Gli Azzurri cedono per 5-0 contro un Galles nettamente superiore, sia sulla carta (il ranking parla chiaro), che in campo. I gallesi con questo successo si assicurano il pass per la finale di domani e soprattutto la promozione nella Pool A del prossimo Europeo. Azzurri che sono rimasti in partita per quasi due tempi. Il match si sblocca al 27’ grazie a una deviazione sottoporta del capitano Francis, che manda le squadre all’intervallo sul minimo vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato: niente Pool A per gli azzurri, agli Europei sconfitta netta con il Galles in semifinale