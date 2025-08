Hockey prato l’Italia femminile torna in Serie A agli Europei! Netta vittoria sulla Svizzera

Era l’obiettivo principale e l’Italia dell’hockey prato al femminile non l’ha mancato. Le azzurre riconquistano l’Europa che conta: finale raggiunta all’ EuroHockey Championship II di Gniezno (Polonia) che vale il pass per la prossima massima manifestazione continentale. Semifinale con la Svizzera che ha visto le azzurre prevalere per 3-0: ultimo atto in programma domani, sabato 2 agosto alle ore 16:00, contro il Galles, che ha battuto 2-1 l’Austria nell’altra semifinale. A sbloccare la partita ci pensa Victoria Cabut solo al 31?, con le elvetiche che per due quarti hanno tenuto il punteggio sullo 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey prato, l’Italia femminile torna in Serie A agli Europei! Netta vittoria sulla Svizzera

