Un’ esperienza di pre-morte tanto dettagliata quanto surreale, con un viaggio che l’ha portata prima nelle profondità di un Inferno dantesco e poi in una sorta di “sala d’attesa” celestiale, gestita da un Arcangelo dall’aspetto di un detective noir. È l’incredibile racconto di Yoga Premananda, una guaritrice olistica di 51 anni, che sostiene di essere “ morta ” per alcuni minuti dopo un grave incidente stradale. Tutto è iniziato, racconta, mentre guidava da sola per raggiungere un’amica a una festa. Ricorda di essersi sentita “euforica” e di aver perso il controllo della velocità e della direzione, finendo fuori strada con l’auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto l’Inferno, c’era una pira di fiamme rotante con anime appese che urlavano chiedendo aiuto. Poi ho visto l’Arcangelo Raffaele in trench”: la storia d Yoga