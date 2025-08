Ho sempre rifiutato di usare questa parola ora non posso trattenermi | a Gaza è genocidio | le parole dello scrittore israeliano Grossman

“Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola: genocidio. Ma adesso non posso trattenermi dall’usarla, dopo quello che ho letto sui giornali, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con persone che sono state lì”. A parlare così, in un’intervista a Repubblica è lo scrittore israeliano David Grossman, da sempre attivo nel dibattito pubblico sulle questioni che riguardano il conflitto israelo-palestinese e in generale le guerre di Israele. In una di queste guerre Grossman ha perso un figlio di 20 anni, Uri, militare di leva nel conflitto con il Libano del 2006: fu ucciso durante un’operazione dell’Idf nel Sud la guerra in questione, è stato ucciso da un missile anticarro durante un’operazione delle forze di difesa israeliane per massimizzare quanto ottenuto contro Hezbollah poco prima della cessazione del fuoco imposto dall’ Onu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho sempre rifiutato di usare questa parola, ora non posso trattenermi: a Gaza è genocidio”: le parole dello scrittore israeliano Grossman

