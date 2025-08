Ho fatto una cosa mostruosa Chi è la madre di Alessandro Venier che ha confessato l' omicidio

Articolo in aggiornamento " Sono stata io e so che ciò che ho fatto è mostruoso ". È quanto ha detto Lorena Venier, 61 anni, ammettendo davanti al gip di aver ucciso il figlio Alessandro, di 35 anni. Come conferma il suo legale, l'avvocato Giovanni De Nardo, la donna avrebbe reso " piena confessione " nel corso dell'interrogatorio di questa mattina. " La mia assistita ha risposto a tutte le domande del sostituto procuratore che l'ha interrogata. - ha puntualizzato De Nardo - Come si può immaginare, era visibilmente scossa per la crudeltà della sua azione e per la contrarietà a qualsiasi regola naturale del suo gesto ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

