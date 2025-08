Highlander il reboot con Henry Cavill inizierà le riprese a settembre | Assorbe tutta la mia attenzione

La star di Justice League è pronta ad immergersi nel suo nuovo progetto ereditando il ruolo che fu di Christopher Lambert. Un nuovo aggiornamento riguarda il reboot di Highlander, che coinvolge la star di Justice League Henry Cavill. Della nuova versione del primo film del 1986 con protagonista Christopher Lambert si parla da tempo. Ora il progetto è pronto ad entrare in produzione, con Henry Cavill nel ruolo precedentemente interpretato da Lambert, e Chad Stahelski, regista della saga di John Wick, alla regia. Gli ultimi aggiornamenti sul reboot di Highlander Intervistato da The Hollywood Reporter, Henry Cavill è tornato a parlare di Highlander: "Highlander! Sta assorbendo tutta la mia attenzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Highlander, il reboot con Henry Cavill inizierà le riprese a settembre: "Assorbe tutta la mia attenzione"

