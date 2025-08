Il leggendario autore di Death Stranding e Metal Gear Solid ha condiviso le sue impressioni sul Superman di James Gunn, lodandone la sensibilità e il nuovo approccio al personaggio. Il visionario Hideo Kojima, noto per aver rivoluzionato il mondo dei videogiochi con Metal Gear Solid e Death Stranding, ha recentemente condiviso la sua personale opinione su Superman, il film diretto da James Gunn che sta inaugurando la nuova fase del DC Universe. Il creativo giapponese ha descritto il film come un'opera "profondamente umana", capace di guardare a Clark Kent non più come un'icona inarrivabile, ma come un uomo tra gli uomini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hideo Kojima elogia Superman di James Gunn: "Un film profondo e umano"