Herzog replica a Mattarella dopo le frasi su Gaza | Non uccidiamo indiscriminatamente

Tel Aviv, 1 agosto 2025¬†- "Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica Italiana, il mio amico Sergio Mattarella. Proprio per questo, sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza, e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti. Israele non ha alcuna 'intenzione di uccidere indiscriminatamente'. Vogliamo solo vivere in pace e sicurezza". Lo scrive in un lungo post su X il presidente di Israele Isaac Herzog dopo le dichiarazioni del presidente della Repubblica italiano su Gaza. Nel suo post sull'account X della presidenza di Israele, Herzog continua: il presidente Mattarella "ha avuto ragione a dire che Israele √® stato brutalmente attaccato il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Herzog replica a Mattarella dopo le frasi su Gaza: ‚ÄúNon uccidiamo indiscriminatamente‚ÄĚ

Durante la cerimonia del Ventaglio, un omaggio dell'Associazione stampa parlamentare ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato anche della situazione a Gaza e ha affermato: "Due mesi addietro ho sottoli

