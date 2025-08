Herzog contro Mattarella | Israele non uccide indiscriminatamente

Con un post sul profilo ufficiale di X, il presidente israeliano Isaac Herzog ha voluto rispondere a Sergio Mattarella, definito «il mio amico» e per cui ha detto di provare «grande rispetto». Il riferimento è alle parole che il presidente della Repubblica italiana, che aveva definito «disumano e sconvolgente» l’atteggiamento di Israele a Gaza. Mattarella ai giornalisti ha spiegato: «È difficile vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente». Proprio su quest’ultima frase si è concentrato Herzog. Per il presidente, Israele « non ha “intenzione di uccidere indiscriminatamente” ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Herzog contro Mattarella: «Israele non uccide indiscriminatamente»

In questa notizia si parla di: mattarella - herzog - israele - indiscriminatamente

Herzog risponde a Mattarella: "Israele non uccide indiscriminatamente" - In un contesto segnato da un’escalation continua e una crisi umanitaria senza precedenti, le iniziative internazionali cercano di garantire soccorso e pressione diplomatica, ma il cessate-il-fuoco resta ancora un obiettivo lontano.

Herzog replica a Mattarella dopo le frasi su Gaza: “Non uccidiamo indiscriminatamente” - Tel Aviv, 1 agosto 2025 - "Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica Italiana, il mio amico Sergio Mattarella.

Il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella: “Non abbiamo intenzione di uccidere indiscriminatamente” - Un lungo post su X per sostenere che Israele non ha “alcuna intenzione di uccidere indiscriminatamente”.

MEDIO ORIENTE | Herzog a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente. Lo scrive sui social il presidente israeliano dopo le dichiarazioni del capo dello Stato italiano su Gaza. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2025/08/01/witkoff-vi Vai su X

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto ancora una volta in prima persona per bloccare due vergognosi colpi di mano del governo Meloni. Prima ha rispedito al mittente una serie di mance da distribuire ad amici degli amici nascoste, co Vai su Facebook

Il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella: “Non abbiamo intenzione di uccidere…; Il presidente israeliano a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente - Sirene d'allarme in Israele per un missile dallo Yemen; Herzog a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente.

Herzog risponde a Mattarella: "Israele non uccide in modo indiscriminato" - "Ho grande rispetto per il presidente dell'Italia, il mio amico Sergio Mattarella. Da iltempo.it

Herzog a Mattarella: "Israele non uccide indiscriminatamente" - Lo scrive in un lungo post su X il presidente di Israele, dopo le dichiarazioni del presidente della Repubblica italiana su Gaza ... huffingtonpost.it scrive