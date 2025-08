Herzog attacca Mattarella | Rattristato dalle sue parole Israele non uccide indiscriminatamente

Caso diplomatico tra Israele e Italia, con la polemica che investe direttamente i rispettivi vertici istituzionali. Il presidente israeliano Isaac Herzog si dice "rattristato" dalle parole di Sergio Mattarella sulla crisi a Gaza, sostenendo che il suo Paese non uccide indiscriminatamente e ha accettato tutte le proposte di pace che Hamas ha rifiutato. "Nutro grande rispetto per il Presidente della Repubblica, il mio amico Sergio Mattarella" scrive Herzog in un lungo post su X. "Per questo motivo sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

