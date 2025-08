Herzog a Mattarella | Grande rispetto ma Israele non uccide in modo indiscriminato

(Adnkronos) – "Ho grande rispetto per il presidente dell'Italia, il mio amico Sergio Mattarella. E' per questo che mi hanno rattristato aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti". Esordisce così un lungo post diffuso su X dall'ufficio del presidente israeliano, Isaac Herzog, con dichiarazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: herzog - mattarella - rispetto - israele

Herzog risponde a Mattarella: "Israele non uccide indiscriminatamente" - In un contesto segnato da un’escalation continua e una crisi umanitaria senza precedenti, le iniziative internazionali cercano di garantire soccorso e pressione diplomatica, ma il cessate-il-fuoco resta ancora un obiettivo lontano.

Herzog replica a Mattarella dopo le frasi su Gaza: “Non uccidiamo indiscriminatamente” - Tel Aviv, 1 agosto 2025 - "Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica Italiana, il mio amico Sergio Mattarella.

Il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella: “Non abbiamo intenzione di uccidere indiscriminatamente” - Un lungo post su X per sostenere che Israele non ha “alcuna intenzione di uccidere indiscriminatamente”.

Con un (nuovo) attacco ingiustificato e inaccettabile, la Russia di Putin ha messo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla gogna pubblica inserendolo nella black list dei cosiddetti “russofobi”. E tutto solo per aver espresso una netta e doverosa co Vai su Facebook

Il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella; Il presidente israeliano Herzog risponde a Mattarella: “Non abbiamo intenzione di uccidere…; Il presidente israeliano a Mattarella: Israele non uccide indiscriminatamente.

Herzog risponde a Mattarella: "Israele non uccide in modo indiscriminato" - "Ho grande rispetto per il presidente dell'Italia, il mio amico Sergio Mattarella. Come scrive iltempo.it

Herzog a Mattarella: "Grande rispetto, ma Israele non uccide in modo indiscriminato" - Lo scrive in un lungo post il presidente israeliano, sottolineando come lo abbiano "rattristato le sue dichiarazioni" "Ho grande rispetto per il presidente dell'Italia, il mio amico Sergio Mattarella. Riporta adnkronos.com