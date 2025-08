Firenze, 1 agosto 2025 - Il cinema come megafono delle urgenze sociali. Giuseppe Ferlito, fondatore e direttore della Scuola di Cinema Immagina, torna con un’accoppiata di opere d'impatto, realizzate fianco a fianco con i suoi studenti. Il cortometraggio “ Hayat ” (28’) segue la sarta siriana Hayat — interpretata da Zaynab Salloum Aguirre, affiancata da Arian Gorvanchi e Barbara Zoppi — mentre attraversa una città sbriciolata dalle bombe per cucire l’abito della fuga verso Firenze. Con lei, una famiglia tutta al femminile che lotta per la libertà, guidata da un soldato cristiano deciso a traghettarle oltre il confine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Hayat” e “Horror Vacui”: il doppio urlo civile di Giuseppe Ferlito