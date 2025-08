Hashish per lo spaccio durante il fine settimana | denunciati due minorenni fermati lungo la strada parco

I carabinieri di Montesilvano, nell'ambito dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno denunciato due minorenni fermati il 31 luglio lungo la strada parco in quanto sarebbero stati trovati in possesso di hashish. I militari hanno fermato i due che giravano con un monopattino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: hashish - spaccio - minorenni - fermati

Un chilo di hashish in casa, giovane arrestato per spaccio - Bagni di Lucca, 13 maggio 2025 – In casa aveva quasi un chilo di hashish. Un giovane di nazionalità inglese, da anni residente a Bagni di Lucca, è stato così arrestato per spaccio dai carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana nel corso di una serie di controlli sul territorio durante lo scorso fine settimana.

Grottaminarda (AV) – Spaccio di stupefacenti: i Carabinieri arrestano una 27enne. Sequestrate dosi di cocaina e hashish - Grottaminarda: 27enne arrestata per spaccio di droga, sorpresa dai Carabinieri durante la cessione. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.

Spaccio di hashish sul lungomare Trieste: arrestati due stranieri, uno è minorenne - Spaccio – Sono stati sorpresi in flagranza mentre cedevano hashish a un giovane di origine georgiana: due cittadini stranieri, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno durante un’operazione condotta sul lungomare Trieste.

I poliziotti della Squadra mobile di Ravenna hanno arrestato 9 minorenni appartenenti ad un gruppo criminale accusato di lesioni aggravate, tentato omicidio, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere, furti, rapi Vai su Facebook

Hashish per lo spaccio durante il fine settimana: denunciati due minorenni fermati lungo la strada parco; Spaccio di droga al Mc Donald's: fermati a Monselice con hashish e bilancino; Spacciava hashish davanti alla scuola. Arrestato un minorenne a Terni, per lui scattano i domiciliari.

Tre arresti per spaccio a pescara: coinvolti due minori e un adulto con quasi 2 chili di hashish - A Pescara la polizia di stato arresta tre persone, tra cui due minorenni, per detenzione e spaccio di quasi 2 chili di hashish nel quartiere Zanni, con sequestri e trasferimenti a L’Aquila e Roma. Si legge su gaeta.it

Cagliari, aveva coinvolto tre minorenni nella sua attività di spaccio: arrestato un 36enne - Ragazzini minorenni, qualcuno addirittura non ancora 14enne, coinvolti nello spaccio di coca e hashish. dire.it scrive