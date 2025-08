Hakimi indagato per stupro | chiesto il rinvio a giudizio rischia fino a 15 anni di carcere

La posizione giudiziaria di Achraf Hakimi si fa piĂą complicata. La Procura di Nanterre ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per stupro nei confronti del calciatore marocchino. Un’accusa pesante, che – se confermata dal giudice istruttore – potrebbe portare il giocatore del Paris Saint-Germain a un processo con un massimo di 15 anni di carcere in caso di condanna. La vicenda affonda le radici nel 2023, anno in cui una giovane donna presentò denuncia, raccontando agli inquirenti di essere stata vittima di violenza sessuale nell’abitazione dell’atleta a Boulogne-Billancourt. Leggi anche: Sport in lutto, addio al grande campione: “Quella scelta che cambiò tutto” Un caso nato da uno scambio sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hakimi indagato per stupro: chiesto il rinvio a giudizio, rischia fino a 15 anni di carcere

In questa notizia si parla di: hakimi - stupro - rinvio - giudizio

Hakimi, chiesto il rinvio a giudizio per stupro: rischia fino a 15 anni di carcere se va a processo - La vicenda risale al 2023: tutto inizia con la denuncia di una donna per i presunti abusi subiti in casa del calciatore.

Avrebbe violentato una donna, chiesto il rinvio a giudizio di Hakimi per stupro: rischia 15 anni - Cambia lo scenario in Francia: la procura di Nanterre vuole mandare l'ex Inter davanti al giudice per i fatti del febbraio 2023

Avrebbe violentato una donna, chiesto il rinvio a giudizio di Hakimi per stupro: rischia 15 anni; Hakimi, chiesto il rinvio a giudizio per stupro: rischia fino a 15 anni di carcere se va a processo; Hakimi, la Procura chiede il rinvio a giudizio per stupro: l'ex Inter rischia fino a 15 anni.

Hakimi, chiesto il rinvio a giudizio per stupro: rischia fino a 15 anni di carcere se va a processo - La vicenda risale al 2023: tutto inizia con la denuncia di una donna per i presunti abusi subiti in casa del calciatore ... Come scrive fanpage.it

Accusa di stupro per Hakimi, il giocatore del Psg rischia fino a 15 anni di carcere: chiesto il rinvio a giudizio - Achraf Hakimi, ex giocatore dell'Inter e fresco vincitore della Champions League con il Psg, rischia il processo per stupro. Riporta msn.com