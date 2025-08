Hakimi accusato di violenza sessuale chiesto il rinvio a giudizio

La procura di Nanterre ha chiesto il rinvio a giudizio di Achraf Hakimi, calciatore del Psg, accusato nel 2023 di aver violentato una donna.

Il caso di Hakimi è ancora aperto: dopo due anni di indagini si è arrivati a una richiesta di rinvio a giudizio. Vai su X

