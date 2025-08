Hai le gambe da elefante copriti Ida Platano replica agli haters e rivela | Ho una patologia seria cronica ecco perché sono così

“Non ho risolto il problema perchĂ© questo resterĂ per sempre”. Per la prima volta Ida Platano racconta di essere affetta del lipedema. L’ex volto noto di Uomini&Donne over ha raccontato in un lungo posto pubblicato su Instagram di avere sempre avuto problemi con le proprie gambe. E così, dopo aver ricevuto tanti commenti negativi, ha voluto parlare della patologia. “PerchĂ© mi sento pronta ora”. Così inizia la lunga confessione in cui Ida Platano racconta le fragilitĂ di un percorso che l’ha portata a essere la donna che è adesso e risponde a tanti commenti negativi ricevuti. “Hai le gambe da elefante” o anche “Ma perchĂ© non ti operi”, si legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hai le gambe da elefante, copriti”, Ida Platano replica agli haters e rivela: “Ho una patologia seria cronica, ecco perchĂ© sono così”

