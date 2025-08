Rimini, 1 agosto 2025 – Dal blocco di voli aerei, alla capacità di mettere sotto chiave informatica dati top secret, anche di grosse multinazionali e strutture statunitensi, per poi estorcere denaro alle imprese così danneggiate tramite riscatti plurimilionari. Queste sarebbero solo alcune delle affinate abilità di uno degli hacker più pericolosi e ricercati dall’Fbi (il Federal Bureau of Investigation). Eppure, nonostante le pesanti accuse e l’ordine di arresto internazionale che pendeva sulla sua testa, il 42enne kazako Roman Khlynovskiy si trovava comunque in riviera romagnola, come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hacker braccato dall’Fbi arrestato in vacanza a Riccione. Ecco chi è