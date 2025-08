Ha paura… Raoul Bova dopo la rottura con Rocío Muñoz Morales è sparito dai radar

La fine della relazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales ha lasciato senza parole fan e addetti ai lavori, trasformandosi rapidamente in uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni. L’immagine di una coppia affiatata e discreta, che per anni aveva rappresentato uno degli esempi più solidi del mondo dello spettacolo, si è incrinata bruscamente con la diffusione di alcuni audio attribuiti a Bova, inviati a Martina Ceretti, modella ed ex concorrente di un reality. Un materiale reso pubblico senza alcun consenso e che ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. >> “Quel dna.”. Colpo di scena clamoroso su Garlasco, la scoperta che ora cambia tutto: fino a oggi non se n’erano mai accorti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Intanto Rocío Muñoz Morales avrebbe chiesto l' affidamento esclusivo delle bambine e avrebbe parlato di altri tradimenti.