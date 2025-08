Gutierrez si avvicina al Napoli

Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli.  Tutte le parti in causa sembrano vicinissime a un accordo. Questo è quanto raccontato da Matteo Moretto  attraverso il canale Youtube di  Fabrizio Romano. Di seguito le parole del giornalista. Gutierrez, Moretto: “ Tra Napoli e Girona ormai ci siamo “. Così l’esperto di mercato: “Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalitĂ di pagamento. Se ieri l’accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime. Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gutierrez si avvicina al Napoli

