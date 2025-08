Gutierrez-Napoli ore cruciali | possibile fumata bianca entro il weekend per 18 milioni + 2 di bonus Moretto

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il possibile – a questo punto, imminente – arrivo di Miguel Gutierrez alla corte del Napoli. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’esterno spagnolo del Girona potrebbe diventare un calciatore azzurro giĂ entro questo fine settimana. Il giornalista ha riferito le ultime novitĂ tramite un video su Youtube. Le ultime su Gutierrez-Napoli. «Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalitĂ di pagamento. Se ieri l’accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime», esordisce il giornalista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gutierrez-Napoli, ore cruciali: possibile fumata bianca entro il weekend per 18 milioni + 2 di bonus (Moretto)

Gutierrez-Napoli, ore cruciali: possibile fumata bianca entro il weekend per 18 milioni + 2 di bonus (Moretto) - Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, Miguel Gutierrez è vicinissimo al diventare un nuovo calciatore del Napoli. ilnapolista.it scrive

