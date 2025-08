Gutierrez e Juanlu il nuovo Napoli di Antonio Conte

Le trattative per il nuovo Napoli di mister Conte. La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare gli ultimi tasselli per la rosa di Antonio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Gutierrez e Juanlu, il nuovo Napoli di Antonio Conte

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - A pochi giorni dalla decisiva partita contro il Parma, Antonio Conte sa che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, probabilmente, fino al termine della stagione.

Antonio Conte, effetto boomerang: Napoli, troppa paura -  Erano già nell'aria le polemiche per la squadra presentata da Vieira a Napoli, soprattutto dopo le dichiarazioni un po' così del presidente del Genoa, Zangrillo.

Crisi in arrivo a Napoli: Oriali preannuncia rottura con Antonio Conte per l’estate - Nel mondo del calcio, le indiscrezioni diventano presto argomento di interesse e discussione. Recentemente, La Verità ha riportato una notizia che sta facendo scalpore: il legame storico tra Antonio Conte e il collega Lele Oriali potrebbe subire una crisi.

ULTIM'ORA - Il Napoli sta per chiudere il prossimo colpo di mercato, mancano davvero pochissimi dettagli. E' Gutierrez il nuovo acquisto, Conte ha detto sì!

Antonio #Conte ha dato l'ok alla dirigenza per procedere su Miguel #Gutierrez, è un profilo che piace a tutta la società , con il #Girona mancano pochissimi dettagli, operazione sui 20 milioni di euro, con il giocatore mancano ancora alcuni accordi visto che h

Napoli, Gutiérrez a un passo: intesa vicina col Girona; Gutierrez, il Napoli accelera: si tratta sulle cifre finali; Calciomercato Napoli, ecco Miguel Gutiérrez: contatti avviati con il Girona.

Napoli: Con Juanlu c’è Gutierrez, Raspadori verso Madrid. Per Osimhen l’addio ufficiale - Il jolly d’attacco del Napoli nel mirino dell’Atletico Fabbian per il centrocampo ... Segnala napoli.repubblica.it

Napoli, Gutierrez la mossa a sorpresa: regalo per Conte e nuovo ruolo per Spinazzola. Raspadori piace all’Atletico - Le ultime delusioni sul mercato spingono il Napoli a chiudere per Gutierrez, terzino del Girona: una scelta che può cambiare le strategie di Conte e il ruolo di Spinazzola. sport.virgilio.it scrive