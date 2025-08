Guida sicura si parte da La Pioppa

Riparte dall’area di servizio ’La Pioppa Ovest’, lungo l’A14 Bologna-Taranto, l’iniziativa congiunta di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. Il programma, che ogni estate accompagna partenze e rientri dalle vacanze, farĂ tappa domani in occasione del primo fine settimana caratterizzato da intensi flussi di traffico legati all’esodo estivo. Dalle 9 la Polizia Stradale sarĂ presente nell’area di servizio con il Pullman Azzurro e sei operatori, unitamente al personale di Autostrade per l’Italia, tutti insieme saranno a disposizione degli utenti in transito per fornire consigli utili su sicurezza e viabilitĂ e per distribuire piccoli gadget. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guida sicura, si parte da La Pioppa

