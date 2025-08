Guida agli eventi del weekend 1 – 3 agosto

Dalla «Sagra Spagnola» ad «Ardesio DiVino», da «Lo Spirito del Pianeta» a «deSidera Bergamo Festival», passando per «Le Vie della Commedia» e le migliori spiagge libere di Bergamo. Ecco i nostri consigli per vivere al meglio il fine settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (1 – 3 agosto)

In questa notizia si parla di: guida - agli - eventi - agosto

Cosa fare oggi a Bologna: guida agli eventi di giovedì 8 maggio 2025 - Bologna, 8 maggio 2025 - Un'altra giornata di appuntamenti culturali e spettacoli artistici è appena iniziata ed ecco qui il programma completo della giornata all'ombra delle Due Torri.

Elezione Papa, Re (Mig): "Simbolo di speranza per una Chiesa inclusiva e vicina agli ultimi e guida potente per la pace" - “ Il Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG) accoglie con profonda emozione e grande speranza l’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV, salutandolo come guida spirituale e simbolo universale di rinnovamento, dialogo e pace”.

Guida agli eventi del weekend (9 – 11 maggio) - Da «Bergamo Next Level» a «Treviglio Cavalli», da «Floreka» all’evento «Villa Camozzi dall’800 ad oggi», passando per il «Soap Box Rally» e l’apertura straordinaria dei Palazzi Visconti a Brignano.

Agosto inizia col weekend: la guida agli eventi del fine settimana fra concerti, sagre, spettacoli e musei gratuiti https://ift.tt/IVpECz3 https://ift.tt/siNO2th Vai su X

L’estate in Campania si accende di cinema! Piazze, parchi e cortili si trasformano in veri e propri cinema sotto le stelle: ecco la guida agli eventi cinematografici all’aperto da non perdere in tutta la regione! Vai su Facebook

Guida agli eventi del weekend (1 – 3 agosto); Agosto inizia col weekend: la guida agli eventi del fine settimana fra concerti, sagre, spettacoli e musei gratuiti; Agosto inizia col weekend: la guida agli eventi del fine settimana fra concerti, sagre, spettacoli e musei gratuiti.

Guida agli eventi del weekend (1 – 3 agosto) - Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... Lo riporta ecodibergamo.it

Guida agli eventi del weekend (9 – 11 agosto) - L'Eco di Bergamo - Si chiude «A levar l’ombra da terra» e si apre «Jazz in quota» mentre arriva la notte di San Lorenzo. Segnala ecodibergamo.it