Grottaglie primo festival della ceramica Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Tarantini Time Quotidiano L’Associazione di Promozione Sociale Nura è lieta di invitare la stampa alla conferenza di presentazione della prima edizione del Festival della Ceramica di Grottaglie, che si terrĂ Â lunedì 4 agosto 2025 alle ore 18 presso Casa Vestita, in via Francesco Crispi 63, nel cuore del Quartiere delle Ceramiche del Comune ad est del Tarantino. Durante la conferenza stampa sarĂ presentato il programma ufficiale del Festival – previsto per l’8 e 9 agosto 2025 – e, in anteprima assoluta, sarĂ possibile ammirare le opere realizzate dai maestri e maestre ceramisti donate per l’asta di beneficenza a favore dell’associazione Vite da Colorare Onlus, attiva a sostegno di bambini e famiglie in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

In questa notizia si parla di: stampa - conferenza - grottaglie - festival

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla prima del match dello Stadium contro i friulani.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Vanoli in conferenza stampa prima di Torino-Inter: data e ora - Vanoli presenterĂ il match tra Torino e Inter di campionato in conferenza stampa, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

STAMPA OGGI LA RASSEGNA STAMPA DI TELERAMA DEL 30 LUGLIO 2025 Vai su Facebook

Sabato 7 giugno torna a Taranto lo “Human Pride”; Torneo Dire e Contraddire, un confronto tra giovani su democrazia ed educazione; EU STREET ART: a Grottaglie per promuovere i valori dell'Unione europea.

Conferenza stampa di presentazione del Festival della Restanza e della ... - Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del Festival della Restanza e della Tornanza" che si è tenuta a Roma mercoledì 18 giugno 2025 alle ore ... Scrive radioradicale.it

Festival del Lavoro 2025, presentato alla conferenza stampa di Roma il ... - Il giornale delle imprese Venerdì, 23 maggio 2025 10:12 Festival del Lavoro 2025, presentato alla conferenza stampa di Roma il rapporto sull’inverno demografico ... Come scrive affaritaliani.it