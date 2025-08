Il punto della situazione e l’analisi di due colpi complessi, l’esperto non ha dubbi: i dettagli. La situazione mercato in casa Napoli è in una fase di studio. La dirigenza partenopea si sta prendendo il tempo necessario per valutare tutte le circostanze e poi affondare gli ultimi colpi prima dell’inizio del campionato. Dopo un vero e proprio tour de force con gli arrivi di diversi innesti entro l’inizio del secondo ritiro azzurro a Castel Di Sangro, è ormai qualche giorno che gli azzurri sono fermi in attesa di qualche cessione per poi provare gli affondi finali in entrata. Grealish e Sterling, l’analisi dell’esperto: due scogli da superare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Grealish e Sterling al Napoli? Vi dico la mia”: l’analisi non lascia dubbi