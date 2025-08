Grave infortunio in gara | oltre 22mila euro raccolti per Lorenzo Bonicelli

La macchina della solidarietà per Lorenzo Bonicelli non si ferma. In questi giorni è stata lanciata una raccolta fondi dalla Ghislanzoni GAL di Lecco per sostenere il giovane ginnasta di Abbadia Lariana che ha già superato i 22.083 euro, raggiungendo il 25% dell'obiettivo finale di 90mila euro. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

PREGHIERE PER LORENZO BONICELLI Il ragazzo nella foto è Lorenzo Bonicelli, 23 anni, ginnasta della nostra Nazionale. Alle Universiadi in Germania, mentre eseguiva l'uscita del "triplo raccolto" agli anelli, è caduto drammaticamente riportando un grave i

Un grave incidente agli anelli. Ora Lorenzo Bonicelli, 23 anni, è in coma farmacologico dopo un intervento d'urgenza in Germania. La squadra italiana si ritira dalle Universiadi in segno di rispetto. Forza campione, l'Italia è con te. #ForzaBonni

Lorenzo Bonicelli, danno neurologico dopo la caduta in gara. Le condizioni del ginnasta lecchese - Il giovane dovrà rimanere almeno un’altra settimana in ospedale a Essen, circondato dall’affetto dei cari, prima di ... Lo riporta msn.com

Lorenzo Bonicelli, «Permane danno neurologico da valutare»: prognosi e cure in Germania - Il professor Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della federginnastica e direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha incontrato a Essen, in Germania, ... Come scrive msn.com