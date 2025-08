Grave incidente a Bollate | motociclista in gravi condizioni dopo uno scontro con un’auto

Paura per un centauro nel centro di Bollate nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1° agosto, dove un motociclista è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale. Mancavano pochi minuti alle 20, quando una Kawasaki, condotta da un uomo di 34 anni, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda che proveniva dalla direzione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Bollate, gravissimo incidente sulla vecchia Varesina, codice rosso - Gravissimo incidente  questa sera a Bollate all’inizio della via Trento, che è la vecchia Varesina. Poco prima delle 20,45, una moto e un’auto si sono scontrate per cause che dovranno essere accertate dalle autorità competenti.

