Grandine pioggia e venti fortissimo | allagamenti e alberi caduti

Un’improvvisa e violenta ondata di maltempo ha investito nel pomeriggio l’intera regione del Veneto, scatenando una serie di nubifragi, grandinate e raffiche di vento che hanno colto di sorpresa residenti e automobilisti. Il fronte temporalesco si è formato intorno alle 14 sotto forma di una supercellula e si è rapidamente spostato da ovest verso est, generando condizioni meteo estreme in pochi minuti. >> “Sono finita sotto i ferri”. Benedetta Rossi, messaggio social al suo pubblico: le sue condizioni I fenomeni più violenti si sono abbattuti sul Vicentino, sull’ovest trevigiano e in particolare sull’alto Padovano, dove si sono registrati danni ingenti a causa di grandine con chicchi fino a tre centimetri di diametro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

