Grandine nell' Alta Padovana nubifragio nella Bassa | coltivazioni di mais distrutte danni a orti e campi

Una manciata di minuti, e il cielo si è trasformato in nemico. Il Padovano è stato colpito nella giornata del 1° agosto da un violento nubifragio, con forti piogge e una grandinata che ha lasciato sul campo – in senso letterale – gravi conseguenze per l’agricoltura. Dalla Bassa fino all’Alta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

