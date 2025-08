Varese, 1 agosto 2025 – Era stato annunciato ed è arrivato. Di nuovo. PerchĂ©, nonostante qualche ora di sole e cielo azzurro, sembra che il maltempo non voglia lasciare la Lombardia. Questa mattina, venerdì primo agosto, Varese si è svegliata sotto un forte acquazzone. Pioggia, grandine e tuoni sono cominciati poco prima delle 7. Particolarmente colpita la zona di Azzate. Temporali anche a Legnano, in provincia di Milano. Dai vigili del fuoco non sembrano risultare particolari problematiche o danni. Allerta gialla. Per la giornata di venerdì primo di agosto è previsto un “aumento dell’instabilitĂ sulla regione”, spiegano dalla Protezione civile della Lombardia nel documento dove viene annunciata l’allerta gialla  per criticitĂ ordinaria causata da temporali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandine e temporali tra Varese e Legnano, agosto inizia con il maltempo