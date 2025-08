Grandine come palline da golf in Valle Intelvi | la tempesta del 1° agosto le foto

È piena estate, ma sembra gennaio. In Valle Intelvi, a due passi dal lago di Como (che ha invaso piazza Cavour), la mattina del primo agosto si trasforma in un paesaggio surreale. La grandine cade con tale intensità da imbiancare prati e sentieri, come fosse neve. Il fenomeno, rapido quanto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

