Grande Fratello Lorenzo Spolverato con bodyguard a Napoli | pioggia di critiche lui replica con ironia

Il modello milanese è stato travolto dalle critiche dopo la diffusione di un video virale. Sui social in tanti lo accusano di atteggiamenti da star, ma Lorenzo ha risposto per le rime. L'ex gieffino Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video diventato virale, che lo ritrae mentre cena in un rinomato ristorante napoletano accompagnato da una bodyguard al suo fianco. La scena, che ha immediatamente fatto il giro dei social, ha attirato una valanga di commenti negativi, molti dei quali accusano il modello milanese di essersi montato la testa dopo la partecipazione al reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato con bodyguard a Napoli: pioggia di critiche, lui replica con ironia

In questa notizia si parla di: lorenzo - spolverato - bodyguard - critiche

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato - Greta Rossetti, dopo i rumors di ieri, ha deciso di fare chiarezza sui social. "Non mettete in mezzo terze persone che non c'entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali" ha chiarato l'ex tentatrice parlando di Lorenzo Spolverato con cui pare sia stata avvistata a cena e che fosse uno dei motivi di una crisi con Sergio D'Ottavi.

Mister Movie | Lorenzo Spolverato ed il flirt con Greta Rossetti, sbotta sui social: “Non sono il terzo incomodo” - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Lorenzo Spolverato e Michael: un‘iniziativa solidale per una buona causa - Lorenzo Spolverato e Michael Castorini organizzano un brunch solidale con i fan: gusto e cuore per una buona causa.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato con bodyguard a Napoli: pioggia di critiche, lui replica con ironia; Lorenzo Spolverato nel mirino del web: la bodyguard a Napoli e le frecciate social a Shaila Gatta; Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il video virale a Napoli: “La guardia del corpo…”.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato con bodyguard a Napoli: pioggia di critiche, lui replica con ironia - L'ex gieffino Lorenzo Spolverato è finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video diventato virale, che lo ritrae mentre cena in un rinomato ristorante napoletano accompagnato da una ... Da msn.com

Lorenzo Spolverato rompe il silenzio: cosa è successo a Napoli? - Negli ultimi giorni un video girato a Napoli ha suscitato un’ondata di commenti: si vede Lorenzo Spolverato seduto a pranzo con una guardia del corpo al ... ilsipontino.net scrive