Granata a quota tredici Il mercato in entrata

Con un mese esatto di calcio mercato ancora davanti (le trattative finiscono l’1 settembre) e a poco più di 3 settimane dall’inizio del campionato (24 agosto) il Pontedera ha già messo a segno 13 colpi in entrata. Un rinnovo importante, che non è ancora finito e che riguarda oltre mezza rosa, ma che a dire il vero non rappresenta una novità da queste parti. Perché i granata da anni rivoluzionano l’organico. Una scelta praticamente obbligata, visto che, puntando sui giovani, questi vengono a Pontedera per formarsi e poi ritornare alla casa madre. Tanto per portare un esempio, dei 20 giocatori under utilizzati nella stagione scorsa, anche per una sola presenza, prima da Agostini e poi da Menichini, ne sono rimasti solo 7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Granata a quota tredici. Il mercato in entrata

In questa notizia si parla di: granata - mercato - entrata - quota

Torino, Milinkovic-Savic al Napoli e Ngonge in granata? A che punto è la trattativa di mercato - Torino, colpo Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e Cyril Ngonge in granata? Vediamo a che punto è e cosa filtra sulla trattativa di calciomercato Ormai non ci sono più dubbi: l’asse più ‘caldo’ del calciomercato in queste ore è quello tra Napoli e Torino.

Torino, Cairo incontra Vagnati e Baroni: ecco come procede il mercato granata - Torino, il presidente Urbano Cairo incontra il dt Davide Vagnati e il nuovo tecnico Marco Baroni, ecco come procede il calciomercato granata Il conto alla rovescia in casa Torino parla chiaro e recita -16 giorni.

Il mercato non si ferma: la bresciana Laura Gatti approda in granata - Tempo di lettura: 3 minuti Continua il processo di rinnovamento del roster che affronterà il campionato di Serie A2 femminile 2025/26.

+++ELIO DI TORO LIVE A CALCIOMARKET... IL CALCIOMERCATO ORIGINALE: IL PUNTO SULLE STRATEGIE DEL CERIGNOLA E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE TRATTATIVE... Vai su Facebook

?? Serie C | Calcio Lecco, la nuova terza maglia granata debutta con il Sankt Georgen; Raffica Promozione: tra esperienza e gioventù, il mercato prende quota: Della Rocca alla Rocchese, Caporaso al Ponte e Indiano al Cimitile; Salernitana, ecco il fedelissimo di Raffaele: arriva Capomaggio.

Granata a quota tredici. Il mercato in entrata - A un mese dal termine dei “giochi“, ecco il trend del Pontedera e degli altri club. Lo riporta msn.com

Granata, ecco il calendario: "Non sarà un inizio facile" - Menichini: "I nostri giovani devono crescere in fretta per capire le difficoltà". Riporta msn.com