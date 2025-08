GP Ungheria una Ferrari sul podio? Hamilton e Leclerc ci provano | le quote

Appuntamento numero 14 del campionato del mondo a Budapest prima della sosta estiva: le Rosse cercano punti per la classifica costruttori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Ungheria, una Ferrari sul podio? Hamilton e Leclerc ci provano: le quote

F1, i precedenti della Ferrari in Ungheria. Sono anni di ‘vacche magre’, anche più che altrove… - Domenica 3 agosto 2025 si assisterà alla “classica estiva” del Mondiale di Formula 1. Il Circus sarà infatti di scena all’ Hungaroring, dove si disputerà la 40ma edizione iridata del Gran Premio d’Ungheria.

30 luglio 2017, Hungaroring - È doppietta Ferrari in Ungheria grazie a Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dopo una gara sofferta a causa dei problemi allo sterzo nella monoposto del tedesco. Ma di quella gara in molti ricorderanno solamente il podio. #Mema Vai su Facebook

Quote GP Ungheria Formula 1: le Ferrari puntano al podio; Hamilton: visione tecnica e prospettive di sviluppo del progetto Ferrari; F1 | GP Ungheria – Vasseur come Wolff? Il pensiero di Hamilton.

F1. GP Ungheria, Hamilton: "Vasseur è l’uomo giusto per la Ferrari. Questo team ha tutto per vincere" - Lewis Hamilton guarda con fiducia al futuro della Ferrari e promuove a pieni voti Frederic Vasseur, fresco di rinnovo: “È l’uomo giusto, per questo ho firmato con Maranello”. Segnala automoto.it

Gp Ungheria, Hamilton cade dalle nuvole sul rinnovo di Vasseur. Leclerc ossessione Ferrari, Verstappen: “Resto in Red Bull” - I rinnovi in casa Ferrari e Red Bull monopolizzano il media day del Gp d'Ungheria: Lewis e Charles incoronano Vasseur, Max spegne le voci di addio ... Si legge su sport.virgilio.it