Gp di Ungheria di F1 il programma del week end | dalle libere alla gara ufficiale

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 1 agosto, vanno in scena le prove libere del Gp di Ungheria all’Hungaroring di Budapest, quattordicesimo appuntamento del Mondiale – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp del Belgio, dove Charles Leclerc è riuscito a chiudere sul podio, piazzandosi al terzo posto, e precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. La Ferrari cerca quindi continuitĂ con il pilota monegasco ma anche con Lewis Hamilton, che a Spa ha chiuso con un deludente settimo posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: ungheria - libere - programma - week

Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming - Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Ungheria, ottavo e quintultimo appuntamento del Mondiale di superbike 2025.

F1, GP Ungheria 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Prosegue il Mondiale di Formula 1. Domani, venerdì 1 agosto, comincerà infatti il lungo weekend dedicato al GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento stagionale in programma presso il circuito di Hungaroring, il secondo consecutivo dopo quello svoltosi la scorsa settimana in quel di Spa.

F1 oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming - Oggi, venerdì 1° agosto, prende il via il fine-settimana del GP d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di F1.

La #F1 torna subito in pista a Budapest per il GP d'Ungheria 2025. Si torna ad un format normale: ecco tutti gli orari del weekend. #HungarianGP #Budapest #hungaroring Vai su Facebook

F1, orari GP Ungheria: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche; A che ora la F1 oggi, GP Ungheria 2025: programma 1° agosto, tv, streaming; Formula 1, è tempo di GP di Ungheria: il programma completo del weekend.

Formula 1, GP Ungheria: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming - Con le prove libere di oggi si apre il Gran Premio d'Ungheria della Formula 1 2025: il programma con gli orari e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove ... Da fanpage.it

Formula 1, oggi le prove libere in Ungheria: orario e dove vederle in tv - Oggi, venerdì 1 agosto, vanno in scena le prove libere del Gp di Ungheria all'Hungaroring di Budapest, quattordicesimo appuntamento del Mondiale – in diretta ... msn.com scrive