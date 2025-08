Governo annuncia 64 milioni per il monoblocco del Policlinico Emiliano e Piemontese | Erano stati già stanziati

“Speriamo che questi soldi vengano spesi bene e presto per dare ai cittadini pugliesi strutture adeguate per evitare la trasmigrazione dei pugliesi in altre regioni”. Con queste parole il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha annunciato – a margine della Conferenza Stato-Regioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MONOBLOCCO POLICLINICO DI FOGGIA Ok del Governo allo stanziamento dei fondi Vai su Facebook

Sanità, 64 milioni per il nuovo Monoblocco del Policlinico di Foggia: c’è l’ok del Governo - L'annuncio del sottosegretario Gemmato: 424 milioni stanziati per l'edilizia sanitaria in Puglia, 360 per il nuovo ospedale di Andria e 64 per la riqualificazione del monoblocco ... Si legge su foggiatoday.it