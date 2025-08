Google Chrome sta per alzare l’asticella della sicurezza con una novità attesa

Google Chrome su Android attualmente compila automaticamente le password senza alcuna autenticazione ma ci sono novità in vista

Google Chrome alza il livello di sicurezza con una novità per le password - Tra le novità in arrivo per Google Chrome vi è anche un sistema che consentirà agli utenti di modificare automaticamente le password L'articolo Google Chrome alza il livello di sicurezza con una novità per le password proviene da TuttoAndroid.

Google I/O 2025: aggiornamenti AI su Gemini, Beam, Flow, Astra, Chrome e shopping virtuale - Durante l’annuale conferenza I/O 2025, Google ha svelato una serie di aggiornamenti incentrati sull’intelligenza artificiale, rafforzando il proprio impegno nell’integrare tecnologie avanzate nella quotidianità degli utenti.

Google Chrome cambierà automaticamente le password deboli: novità in arrivo - Durante la conferenza Google I/O 2025, è stata annunciata una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza degli utenti: Google Chrome sarà presto in grado di cambiare automaticamente le password deboli o compromesse.

