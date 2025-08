Golf al Wyndham Championship la classifica è molto aperta Bene Manassero dopo 18 buche

Prima giornata di golf in rassegna in Nord Carolina, dove si sta disputando il Wyndham Championship, torneo da 8,4 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx. Sui green del Sedgefield Country Club, che si trova piĂą precisamente nel comune di Greensboro, Joel Dahmen conduce dopo 18 buche con lo score di -9. La carta dello statunitense recita 10 birdie, di cui 6 sulle seconde 9 buche, e un bogey, arrivato alla 14. Dietro l’americano, tuttavia, si è assiepato un filotto di golfisti tutt’altro che innocuo. Alex Noren, in 2ÂŞ piazza a -8, è sicuramente il piĂą pericoloso. Lo svedese, tornato ad alti livelli dopo un periodo lontano dai campi, ha chiuso la scorsa settimana in T7 al 3M Open e ha messo nel mirino il titolo sul PGA Tour ormai da tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, al Wyndham Championship la classifica è molto aperta. Bene Manassero dopo 18 buche

In questa notizia si parla di: buche - golf - wyndham - championship

Golf, Minjee Lee in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship a 18 buche dalla conclusione - Le migliori golfiste del panorama internazionale non smettono di offrire un grande spettacolo nel corso del terzo dei cinque Major stagionali.

Golf, Open d’Italia 2025: le 18 buche dell’Argentario Golf Club ai raggi X - L’82esima edizione dell’Open d’Italia apre i battenti, questa settimana, più precisamente da giovedì 26 a domenica 29, sui fairway di uno dei golf club più scenografici dell’intera penisola italica.

Golf: Davis Thompson prova il bis a 18 buche dalla fine del John Deere Classic - Situazione di grandissima incertezza in vetta al John Deere Classic 2025, penultimo torneo del PGA Tour prima dell’Open Championship 2025.

Al via a Rapallo il Progetto “Golf senza Barriere” ?Venerdì 25 luglio e sabato 26 il circolo ligure ospita l'evento dedicato al golf per persone diversamente abili Promosso dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, dal Comitato Vai su Facebook

Golf, al Wyndham Championship la classifica è molto aperta. Bene Manassero dopo 18 buche; Golf: dominio giapponese nel primo giro del Women’s British Open. Fanali, chance di weekend; Golf Look: The PGA Playoff Push; Maggiore LPGA a caccia in Galles.