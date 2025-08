L’imbarcazione “Goletta Verde“ di Legambiente (nella foto) farĂ scalo a Marina di Carrara per presentare i dati sul mare toscano in una tre-giorni di incontri, conferenze, film e laboratori didattici. Non sarĂ solo uno scalo tecnico, ma un’occasione per affrontare i temi della sostenibilitĂ , della biodiversitĂ , della tutela dei nostri mari e molto altro. Si parte il 4 agosto alle 17 al bagno Morgana con il talk “Sos plastica: dal fiume al mare, progetti e buone pratiche per una gestione sostenibile“. Quella delle plastiche disperse è una delle grandi emergenze che colpiscono l’ambiente e gli ecosistemi, ma attivitĂ di monitoraggio scientifico e progetti innovativi sono strumenti utili per contrastarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Goletta Verde’. Tappa di 3 giorni tra film e incontri