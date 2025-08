Goldoni sipario a ottobre Primo atto con il musical ’Brokeback mountain’

In attesa dei risultati della candidatura a Patrimonio mondiale Unesco nell’ambito del ’Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo’, che lo affianca ad altri 15 teatri, il Goldoni presenta la nuova stagione teatrale. Oltre 30 appuntamenti, di cui ben 12 produzioni proprie e un’anteprima nazionale, tra spettacoli di prosa, nuova drammaturgia, teatro ragazzi, teatro musicale e incontri con gli artisti, che prenderanno il via dal 18 ottobre. "È una stagione che esprime un po’ il nostro stile – commenta Ruggero Sintoni, direttore artistico insieme a Claudio Casadio della stagione gestita da Accademia PerdutaRomagna Teatri – ma anche quello di un teatro di comunità che pensa ad accogliere il suo pubblico, in cui tradizione, innovazione e ricerca vanno di pari passo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

