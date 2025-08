Gli Usa vogliono bruciare milioni di contraccettivi per le donne africane

Milioni di contraccettivi destinati alle donne africane sono stati destinati all'incenerimento, caduti vittima della decisione di Donald Trump di chiudere l'Usaid, l'agenzia per la cooperazione allo sviluppo degli Stati Uniti. La loro distruzione è divenuta un caso e ha portato alle proteste di. 🔗 Leggi su Today.it

Trump ordina la distruzione di contraccettivi per 9,7 milioni di dollari destinati a donne in aree in crisi - L’amministrazione guidata da Donald Trump ha deciso di distruggere circa 9,7 milioni di dollari in contraccettivi a lunga durata, come spirali e impianti anticoncezionali, invece di inviarli a donne in aree in crisi, soprattutto in Africa.

