Sognare non costa niente. C’è quel precedente di inizio giugno, e c’è tanta, tantissima convinzione nei propri mezzi. Dalle parti di Fezzano, c’è chi culla un risultato mai centrato da nessuno in cento anni di storia del Palio del Golfo: conquistare i drappi di tutte e tre le categorie. Impresa che finora è stata impossibile per tutte, ma mai come quest’anno il Fezzano si presenta ai nastri di partenza della disfida con tre equipaggi di prim’ordine. Ci sono gli Juniores, campioni uscenti e dominatori incontrastati della stagione prepalio, che non hanno alcuna intenzione di lasciare il gonfalone alle altre borgate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli Squali hanno fame. Fezzano competitivo in tutte le categorie: "Sogniamo la tripletta"